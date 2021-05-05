HEM TOPRAKLI, HEM TOPRAKSIZ ÇİLEK ÜRETİYOR, YILIN 12 AYI HASAT EDİYORLAR
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HEM TOPRAKLI, HEM TOPRAKSIZ ÇİLEK ÜRETİYOR, YILIN 12 AYI HASAT EDİYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de 600 metrekarelik serada topraksız tarımla çilek üretimi yapan üretici Rıfat Erdoğan, 14 bin fideden yıllık 25 ile 30 ton çilek üretiyor.

NİĞDE'de 600 metrekarelik serada topraksız tarımla çilek üretimi yapan üretici Rıfat Erdoğan, 14 bin fideden yıllık 25 ile 30 ton çilek üretiyor.

Gümüşler Kasabası'nda Rıfat Erdoğan, 140 bin liralık maliyetle kendi imkanlarıyla 600 metrekare alanda sera kurdu. Erdoğan, 14 bin çilek fidesini topraksız yetiştirirken, kurulan sistem sayesinde 10 dakikada sulanabildiğini kaydetti. Erdoğan, toprakta da yetiştirmeyi sürdürdüğü çileklerle yılın 12 ayı boyunca hasat yapıp, geçimini sağladığını söyledi.

Kentte topraklı tarımda Kasım ve Nisan ayları arasında çilek üretimi mevsim nedeniyle yapılamadığını anlatan Erdoğan, "Bu boşluğu da kendi imkanlarımla kurduğum serayla kapatıp yılın 12 ayı boyunca burada doğal organik çilek üretmeye başladım. Bu işi eşim ve çocuklarımla birlikte yapıyoruz. Tarlada yaptığımız çilekle topraksız çilek arasında üretimde ve rekoltede farkı var. Kurduğumuz sera ile işçiliği ve maliyeti düşürmeye çalışıyoruz. Tarlada çilek hasadı yapacak çilekle ilgilenecek işçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ama serada eşim ve çocuklarımla verimli bir şekilde üretim yapabiliyoruz. Çileklerimiz tamamen doğaldır. Aroması tadı ve kokusu iyidir. Seramızda yaklaşık 14 bin adet fide bulunmakta ve fide başı 2 kilo rekolte bekliyoruz. Burada 600 metre kare alanda kurulu olan seramızda 25 ile 30 ton içerisinde çilek bekliyoruz" dedi.

'NİĞDE'DE İLK'

Niğde'de tek topraksız çilek üretimini kendilerinin yaptığını kaydeden Erdoğan, "Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Eşim ve benim hayalimiz çilek serası kurmaktı. Benim en büyük destekçim eşim ve çocuklarım. Niğde'de topraksız çilek üretimi yapan tek işletmeyiz. Ürünlerimizde hiçbir ilaç ve katkı maddesi kullanmıyoruz. Hormonsuz üretilen çileklerimizin kokusu ve tadı çok güzel. Bu nedenle çileklerimiz yoğun talep görüyor" diye konuştu.

HEM TOPRAKLI, HEM TOPRAKSIZ ÇİLEK ÜRETİYOR, YILIN 12 AYI HASAT EDİYORLAR
HEM TOPRAKLI, HEM TOPRAKSIZ ÇİLEK ÜRETİYOR, YILIN 12 AYI HASAT EDİYORLAR
HEM TOPRAKLI, HEM TOPRAKSIZ ÇİLEK ÜRETİYOR, YILIN 12 AYI HASAT EDİYORLAR
HEM TOPRAKLI, HEM TOPRAKSIZ ÇİLEK ÜRETİYOR, YILIN 12 AYI HASAT EDİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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