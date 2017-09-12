Hem Meslek Öğreniyor Hem Para Kazanıyorlar

Sivas'ta kent merkezinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kurulan halı atölyesinde yaklaşık 30 kadın mahkum çalışıyor. Örmesi çok zahmetli olan ve zaman alan halı imalatında, 1992 yılında alınan siparişler yetiştirilmeye çalışılıyor.



Cezaevinde kurulan halı atölyesinde çalışan kadın mahkumlar meşhur Sivas halısını büyük bir zahmetle dokuyor. Dokudukları halılara 1 desimetre de yaklaşık 3 bin 600 ilmek atan kadın mahkumlar dokudukları halıda yaklaşık 25 farklı renk kullanıyor. Bir halı 2 yılda bitirilirken mahkumlar en son 1992 yılında alınan siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Dokunan halılar el işçiliği, renkleri ve desenleriyle dikkat çekiyor.



Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zeki Yıldırım atölyede sipariş üzerine halı dokuduklarını belirterek, "Halı dokuma atölyemizde Hereke tipi halı dokunmaktadır. Bunlar sipariş halılarıdır. Çok uzun yıllar 1987 yılının halılarını dokuyoruz şu anda çünkü çok uzun bir süreç gerektiriyor. 10 metreye kadar olan halılarımız var. Süre uzun gelebilir ama bir halının ortalama 1.5, 2 yılda ancak çıktığını düşünürsek en son 1992 yılında sipariş aldık o siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. İsme yapılan halılar bunlar. Vatandaş geldiğinde isterse halısını alıyor. Yoksa siparişten vazgeçip bir başka şahsa da satabilme imkanımız var. Halıların fiyatlarını bakanlık belirliyor" dedi.



"ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR YAŞATILIYOR"



Halının metrekaresini bin liradan sattıklarını ifade eden Yıldırım, "Burada çalışanlar ücretlerini alıyorlar. Sigortaları yapılıyor. Attıkları ilmek sayısı kadar ücret alıyorlar. Meslek öğreniyorlar. Meslek edindirmek kurslarıyla belgelerini veriyoruz. Çırak olarak alıyoruz ustalarımız sayesinde halı dokumayı öğreniyorlar. Sivas'ın halılarını da yaşatma adına, kültürü yaşatma adına hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.



Yaptıkları işten memnun olduklarını söyleyen kadın mahkum, "Öncelikle meslek öğreniyoruz. Çünkü halı dokumak güzel bir iş zamanımız çok güzel geçiyor. Hafta sonlarını seviyoruz. Çünkü halı dokumayı özlüyoruz. Burada çalışmayı tercih ediyoruz. Çalışırken zamanımız çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımızla daha iyi anlaşıyoruz. Cezaevinde başka atölyeler de var ama bizler halıyı sevdiğimiz için buradayız. Ustalarımızdan öğrendik şimdi arkadaşlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Cezaevinden çıktıktan sonra atölye açmayı düşünüyorum ama nasıl olur bilmiyorum" diye konuştu.



(Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz/İHA)