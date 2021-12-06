Hem kurtardı hem sahiplendi

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde itfaiyeci Fatih Savaş, zor durumdan kurtardığı iki yavru sokak kedisini sahiplendi. Hayvansever itfaiyeci evinde beslediği kedilere Mızmız ve Mırmır isimlerini koydu.

Bandırma'da geçtiğimiz günlerde bir marketin giderinde mahsur kalan yavru kedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Hipotermi geçiren yavru kediye itfaiye merkezinde müdahale edilirken, 12 yıldır itfaiyede çalışan Vardiya Amiri Fatih Savaş, yavru kediyi sahiplendi. Kediyi evine götüren ve çok miyavladığı için "Mızmız" adını veren hayvansever itfaiyeci, iki gün sonra da sıkıştığı araç motorundan kurtarılan yavru kediyi sahiplendi. Ona da "Mırmır" adını veren Savaş iki yavru kediyle birlikte yaşamaya başladı. İtfaiyecilik mesleğinde sadece insanların hayatı için değil dünyadaki tüm canlıların hayatı için mücadele ettiklerine dikkat çeken Savaş, "Mızmız'ı bir apartman gider boşluğunda sıkışmış olarak bulduk. Suyu yemiş, soğuk kış gününde ölümden döndü. Biz bunu kurtardığımızda hareket etmiyordu, nefes bile almıyordu. Biz bu kediyi itfaiyeye götürdük. Güzelce kuruttuk. Muhtemelen hipotermi geçirdi. 3 veya 4 saat sürekli ısıttık. Ondan sonra eli ayağı oynamaya başladı. Kendine gelmeye başladı. Ağzına şırınga ile süt verdik, yaş mama verdik derken kendine geldi. O halde onu bırakmazdım. Kıyamadım, dayanamadım. Ben bunu sahiplenmeyim dedim. En azından büyüyene kadar dedim. Muhtemelen büyüyünce de bırakmam bırakamam. Aldım getirdim eve. Önce hiç hayvan bakmadığım için bütün ihtiyaçlarını aldım petshoptan. Diğer Mırmır olanı da kurtarma aracının kaputundan çıkardık. Bu da gelip aracın kaputunda sıkışmış. Köpekler aracın kaputunun orda havlamaya başlayınca bunu da kaputtan çıkardık. Bunun sahiplenmeye ihtiyacı yoktu. Bakımlı kediydi. Bunu da sahiplendim. Mızmız'a arkadaş olur, psikolojisini düzeltir dedim. Bakalım iki hayvanla çıktık yola" şeklinde konuştu. - BALIKESİR