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HEM KURŞUNLADI HEM DE GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Etiler'de güzellik merkezinin kurşunlanmasında yeni görüntü ortaya çıktıHaber : Alper KORKMAZ,İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezini kurşunlayanan saldırganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip eski sevgilisinine gönderdiği ortaya çıktı.

HEM KURŞUNLADI HEM DE GÖRÜNTÜ ÇEKTİ
12.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:22

Etiler'de güzellik merkezinin kurşunlanmasında yeni görüntü ortaya çıktı

Haber : Alper KORKMAZ,İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezini kurşunlayanan saldırganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip eski sevgilisinine gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana gelmişti. Fatih S. (30) ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru otomobilinin içinden 3 el ateş etmişti. Kaçan saldırgan daha sonra polis ekiplerince Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırgan Fatih S. 'nin güzellik merkezini kurşunlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve bu görüntüyü eski sevgilisi Özge Özel'e yolladığı ortaya çıktı. Görüntüde saldırganın otomobil içinden güzellik merkezinin tabelasına doğru 3 el ateş ettiği görülüyor. Fatih S. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Adliyeye sevk edilmiş, ifadesinde Özel 'in eski sevgilisi olduğunu ve kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söylemişti.

Görüntu Dökümü:

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Kursunlama ani cep telefonu goruntusu

-Güvenlik kamerası ve adliyeye sevk görüntüsü(Arşivden)

HEM KURŞUNLADI HEM DE GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Kaynak: DHA

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