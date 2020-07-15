Hem hafif hem de renkli anahtarlar moda olma yolunda
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Hem hafif hem de renkli anahtarlar moda olma yolunda

Yıllardır piyasada bulunan, ancak hafifliğinden kırılabilir korkusuyla vatandaşlar tarafından pek tercih edilmeyen renkli anahtarlar, son zamanlarda yanlış bilinci ortadan kalkmaya başlayınca talepler doğrultusunda moda olmaya başladı.

Hem hafif hem de renkli anahtarlar moda olma yolunda
15.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:53

Yıllardır piyasada bulunan, ancak hafifliğinden kırılabilir korkusuyla vatandaşlar tarafından pek tercih edilmeyen renkli anahtarlar, son zamanlarda yanlış bilinci ortadan kalkmaya başlayınca talepler doğrultusunda moda olmaya başladı.

Ağırlık olarak normal bir anahtardan katlarca hafif ve siyah-beyaz, mavi-turuncu, pembe- turkuaz, yeşil- kırmızı gibi farklı renklerde bulunan özel bir alüminyumdan yapılan anahtarlar, son zamanlarda moda oluyor. Uzun yıllardır anahtarcıda bulunan renkli anahtarlar, hem yüksek fiyatı hem de hafifliği yüzünden kırılabilir algısı nedeniyle az talep ediliyordu. Ancak bu anahtarlar özel bir alüminyumdan yapılması ve renklerin de hiç kayıp olmaması durumu hakkında vatandaşlar yeni yeni bilinçlendiği için bu anahtarlara olan talep attı. Görsel olarak oldukça çekici olan bu anahtarlar, istenilen her renkte çıkartılabildiği için, takım tutanların takıma uygun renkte yaptırması ile başlayarak her yaştaki vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Ayrıca yaz aylarında vatandaşlar hafif giyimi tercih ettiği sebebiyle yanında taşımak için bu hafif anahtarına daha çok tercih ettiği belirtildi.

Eskişehir'de renkli anahtarlar yapan 30 yıllık anahtarcı Soner Altın, renkli anahtarlara son zamanlarda artan talep hakkında konuştu. Soner Altın, "Bu renkli anahtarlar yıllardır vatandaşların tercih ettiği anahtarlardandır. Ancak eskisinden son zamanlarda daha çok talep ediliyor. Bunun da nedeni vatandaşlar bu anahtarların hafif olması ve görünüş olarak güzel olmasının fakrında varıyor artık. Eskiden vatandaşlar, bunlar kırılır veya rengi kayıp olur diye almıyordu. Bir de bu anahtarlar bir tercih meselesi olduğu için seçilen kişiler alıyordu. Ama son zamanlarda artan talepler dolaysıyla artık herkesin talep ettiği bir anahtar olduğu diyebiliriz. Normalde vatandaşlar bu anahtarların ağırlık hakkında da bilgi olmadığı için az kullanırdı. Ama artık yeni yeni kullanmaya başladı. Bu anahtarların renkleri birbirine tamamlanan renklerdir. Bunun için de takım tutanlar son dönemde çok talep ediyor. Biz Eskişehir'de olduğumuz için mesela, Eskişehirspor'un rengine uygun olarak beyler tarafından en çok siyah ve kırmızıyı tercih ediyorlar. Büyük takımlar için de durum öyle. Sarı-kırmızı isteyen var. Sarı-lacivert isteniyor. Siyah-beyaz de isteniyor. Biz de vatandaşların bu gibi renk taleplerine uygun bir anahtar yapabiliyoruz" diye konuştu.

"Ağırlık olarak normali 50 gram ise bu 10 gram"

Talepler artan renkli anahtarlar hakkında konuşan Soner Altın, bu anahtarların özelliği de anlattı. Altın, "Bu anahtarların önceliklerden ilki, 4-5 tane anahtar kullanıyorsak; dış kapısı, iç kapıları, iş alanı, arabanın anahtarları gibi, bunlar renklerle ayrıldığı için vatandaş hangisi hangi kilidine kullandığı, her zaman daha rahat anlayabiliyor. Diğer bir özelliği ise, hafif olmasıdır. Normal bir anahtar 50 gram ise, bu anahtarlar özel bir malzeme ile yapıldığı için 10 gram oluyor. Şimdi baktığımızda, bir anahtarlıkta 10 tane anahtarı olanları vardır. Ağır gelir. Vatandaş ceplerinde taşıyamaz. Yaz aylarında vatandaşlar hafif giyimlerini tercih ediyorlar. Ağır olanları ceplerine alamıyorlar. Ama bu anahtarlar hafif olduğu için kaç adet olursa olsun, rahatlıkla taşınabilir. Diğer bir özelliği ise, bu anahtarların görselliği çok güzeldir. Erkek veya kadınların yanında taşıyabilecek uyumlu renklerde anahtar bulunuyor. Bu nedenle de talep ediliyor" diye aktardı.

"Vatandaş korkmasın, bunlar kırılmaz"

Anahtarcı Soner Altın, renkli anahtarlar, eskiden kırılabilmesi ve renk kaybın olmasından korkan vatandaşları, bu anahtarlar diğerlerden daha kaliteli ve kırılmaz olduğu anlatarak şunları belirtti:

"Eskiden olduğu gibi hala da bazı vatandaşların şöyle bir korkusu var; anahtarlar hafif olduğu için kırılmasından korkuyorlar. Ama bunlar sert bir alüminyumdan yapıldığı için diğer tür anahtarlardan daha kaliteli ve uzun ömürlü oluyor. Boyası da çıkmaz. Normal anahtarın yaptığı bütün işleri bu renkli anahtarlar yapıyor. Dediğim gibi direnci çok yüksekte ve taşıma ve kullanıma daha kolaydır."

Fiyatları 2 kat pahalı

Öte yandan, hafifi ve renkli anahtarların fiyatlar hakkında da bilgi veren Altın, renkli anahtarların diğer tür anahtardan pahalı olduğunu dile getirerek, "Renkli anahtarların fiyatları ise normal anahtarlardan, malzemenin değiştiği ve daha kaliteli olduğu için fiyatta da 2 kat kadar fark ediyor. Normal bir anahtar 4 lirayken, bu anahtarlar biz 10 liradan yapıyoruz. Renkler nedeniyle fiyatta bir farklılık göstermiyor" diye aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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