Hem gönül kapısını hem de işletmesinin kapısını açtı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da her yaz sezonunda en az 2 günü ücretsiz olarak engellilerin kullanımına ayıran kafe sahibi Ragip Günay, bu kez Kiraz ilçesinden gelen engellileri misafir etti.

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da her yaz sezonunda en az 2 günü ücretsiz olarak engellilerin kullanımına ayıran kafe sahibi Ragip Günay, bu kez Kiraz ilçesinden gelen engellileri misafir etti.

Foça Kumburnu mevkiinde sığ sahili engelliler için avantaj olan bir kafe, Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği üyelerini misafir etti. Kafe sahibi Ragip Günay, "23 seneden beri kafe işletmeciliği yapıyorum. 2013 yılından beri engelli vatandaşlarımıza kolaylık sağlamaya çalışıyorum. Sezonda iki sefer özel vatandaşlarımızı misafir ediyoruz, masalarımızı ücretsiz veriyoruz. Yiyeceklerini içeceklerini getirebiliyorlar. Hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Nasip olursa önümüzdeki günlerde İzmir'den engelli arkadaşlarımızı misafir edeceğiz. Onların gözündeki güzel ifadeler bize yetiyor" diye konuştu.

Foça Kent Konseyi Üyesi ve Engelli Meclisi Yürütme Kurulunda görev yapan Nihal Gezgin de, "Özel kardeşlerimizi, engellilerimizi burada rahat ettirebilmek için ilk gezi düzenlemesini buraya yaptık. İşletme sahibi Ragip Günay'ın daha önce de bu tür etkinliklere destek olduğunu, mekanını ücretsiz olarak açtığını biliyorduk. Aynı duyarlılığı bize de gösterdi. Burada Foçalı engelli kardeşlerimiz tarafından karşılandık. Birlikte güzel bir gün geçirdik" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı