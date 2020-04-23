Hem doğum günlerini hem de 23 Nisan bayramlarını kutladılar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 2 çocuğa, okul müdürü ve yardımcısı doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 2 çocuğa, okul müdürü ve yardımcısı doğum günü sürprizi yaptı.

Karaman Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu Müdürü Özcan Üstün ve Müdür Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklar için Karaman Valiliğince verilen 15 Türk bayrağını dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Ayrıca okulda eğitim gören 23 Nisan doğumlu 2 öğrenci tespit edildi. Öğrenciler için hazırlanan pastalar, Okul Müdürü Özcan Üstün ve Müdür Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.

Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Üstün ve Yağcıoğlu, sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, hediye takdim ettiler.

23 Nisan doğumlu olan Karaman Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berra Elmas Çelik ve anasınıfı öğrencisi Muhammet Emir Doğru da sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını ve öğretmenlerine bu sürprizden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA