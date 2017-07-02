Helikopter Düştü 5 Personelin Durumu İyi (Ek)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve hızla yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın söndürme uçak ve helikopterleri sürekli Tahtalı Barajı'ndan aldıkları suyu alevlerin üzerine boşaltıyor.



Peş peşe göle alçalan helikopterler 'Bambi' adı verilen su tanklarını doldurarak yeniden havalanıyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı, alevlerin yükseldiği noktalara ilerleyen helikopterler suları yanan ağaçların üzerine boşaltıyor. Helikopterlerin ardı ardına bıraktığı sularla bu sefer gök yüzüne su buharı yükseliyor.



Karadan mücadele de çevre illerden de gelen arazözlerin katılımıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın barajdan yol kenarına kadar çektiği yaklaşık 20 cm çaplı 3 kilometre uzunluğundaki hortumdan su alan arazözler yangının devam ettiği noktalara ilerliyor.