Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı "Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin" diyerek suda yüzmeye başladı, boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı 20 yaşındaki genci dört gündür arama çalışmaları sürüyor Helallik istedikten...

Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

"Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin" diyerek suda yüzmeye başladı, boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı

20 yaşındaki genci dört gündür arama çalışmaları sürüyor

SAKARYA - Helallik istedikten sonra girdiği Sakarya Nehri'nde kaybolan Emirhan Henden'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İki kez helallik isteyerek suya giren gencin, suda verdiği mücadele ve boğulma tehlikesi geçirdiği anlar an be an kameraya yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi üzerinden geçen Sakarya Nehri'nde 3 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emirhan Henden nehrin karşı tarafında bulunan meradaki hayvanlarını yem vermek için botu kullanmak istedi. Hava şartları sebebi ile alabora olan botunun suda sürüklendiğini gören genç, botun ipini çekmek için suya girdi. Henden'in, suda yüzmeye başlamadan önce arkadaşlarından helallik istediği anlar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Olayın 4'üncü gününde Emirhan Henden'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ağabeyi İsmet Henden tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerin devamında, Emirhan'ın bir süre yüzdükten sonra bota yakın mesafede suda bağırarak çırpındığı ve gözlerden kaybolduğu anlar yer aldı.

Dördüncü gününde arama çalışmaları sürüyor

Talihsiz genç Henden'i arama çalışmalar dördüncü günde de aralıksız devam ediyor. Sakarya Nehri'nde arama çalışmalarında AFAD İl Müdürlüğü, JAK (Jandarma Sualtı Arama Kurtarma), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekipleri, İHH Derneği ve İl Jandarma Müdürlüğü'nden toplamda 27 personel Henden'in bulunması için adeta seferber olmuş durumda.

Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
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