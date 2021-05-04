Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 48. bölüm full izle! Hekimoğlu 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş, tek başına tanı koymaya karar veriyor!

Ateş, hastaya tek başına tanı koyacağına karar verir. İpek ise Ateş'in bu kararına karşı koyar. Peki Ateş, doğru tanıyı koyabilecek mi?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Enver ve Meryem Hadidi çifti, 2 yıl burada kaldıktan sonra Yunanistan'ın Meis adasında bir mülteci kampına yerleşmiştir. Meryem'in ani hastalığına kampta çare bulamayacağını anlayan Enver, karısı Meryem'i alıp illegal yollardan tekrar Türkiye'ye dönmeye karar verir. Denizin ortasında motorları bozulunca Türk Sahil Güvenliği'nin son anda kurtardığı çiftin görmek istediği tek kişi vardır; Ateş Hekimoğlu.

HEKİMOĞLU CANLI İZLE (20.00)

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

