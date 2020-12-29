Hekimoğlu oyuncuları! Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün?

KargaSeven ve OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, 14 bölüm boyunca senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı ve yerini 15. bölümden itibaren Neşe Şen'e bıraktığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Hekimoğlu oyuncuları! Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün?

31. bölümü ile 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek dizi Hekimoğlu oyuncuları! Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün?

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de! 31. bölümü ile ekrana gelecek diziyi haberimizde bulunan link sayesinde izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır. Mizantropist bir hayat anlayışına sahiptir.

Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır. Sokakları ondan iyi bilen yoktur

Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

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