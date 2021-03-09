Hekimoğlu'nun hastalığı nedir? Hekimoğlu Ateş hastalığı nedir? Hekimoğlu Ateş ölecek mi? Ateş Hekimoğlu hastalığı nedir?

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Dr. House dizisinden uyarlanan Türkiye versiyonu 'Hekimoğlu' adlı dizide geçen başrol oyuncusu Ateş Hekimoğlu'nun hastalığı nedir? Bastonuyla yürüyen Hekimoğlu'nun hastalığı nedir? Hekimoğlu Ateş hastalığı nedir? Hekimoğlu Ateş ölecek mi? Ateş Hekimoğlu hastalığı nedir?Ateş Hekimoğlu diziden ayrılacak mı? İşte detaylar haberimizde…

HEKİMOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Sistiserkozis, yassı solucanların larval formlarının oluşturduğu özellikle beyin, kas ve diğer organ tutulumu ile seyreden bir hastalıktır. Santral sinir sistemi tutulumu nörosistiserkozis olarak tanımlanır. Hastalık, iyi pişirilmemiş domuz eti, domuz veya taşıyıcı insan dışkıları ile kontamine su ve gıdaların alınmasıyla bulaşır.

NÖRÖSİSTİSERKOZİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nörosistiserkozis özellikle gelişmekte olan ülkelerde önlenebilir epilepsinin birincil nedeni olarak bilinir. Diğer klinik belirtileri: kitle etkisi, intrakraniyal hipertansiyon, beyin omurilik sıvısı blokajı ve hidrosefali, vasküler hasar ve inme, kognitif eksiklik ve depresyondur (4). Soliter sistiserkus granülomu, endemik bölgelerde nörosistiserkozis olgularının yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır ve endemik bölgelerden dönenlerde en sık görülen tiptir (5). Sistiserkus granülomu, ölmekte olan parazitten ve onu çevreleyen fibrozis, anjiyogenezis ve enflamatuvar hücre infiltrasyonundan oluşur (

HEKİMOĞLU KONUSU NEDİR?

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan'ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine'nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek'le karşı karşıya getirecektir.

ATEŞ HEKİMOĞLU DİZİDEN AYRILACAK MI?

Ateş Hekimoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.