Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

Hekimoğlu 25. bölümü ile Kanal D izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan Hekimoğlu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hekimoğlu son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar... Hekimoğlu hangi gün? Hekimoğlu saat kaçta?

Hekimoğlu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Hekimoğlu 26. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş'i kontrol etmek üzere departmanın başına atanan Memoli zor anlar yaşıyor. Ateş'le kapışmak zorunda kalan Memoli bu görevi yerine getirebilecek mi? İpek ona verdiği bu sorumluluğu kalıcı hale getirecek mi?

Öte yandan evliliğinde sorunlar yaşayan Selin'in aklı iyice karışır. Ateş'e olan duygularını bastıramaz. Ateş'le yeniden birlikte olmak ister ve bu düşünceyle farklı planlar yapar. Ancak Ateş'ten alacağı cevap ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır...

Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir. Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez.Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener.

HEKİMOĞLU 26. BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLDU?

Hekimoğlu'nun kendi isteğiyle kabul ettiği vaka herkesin dikkatini çekiyor. Onun kolay kolay böyle bir vaka almayacağını düşünen ekip, bu davranışının sebebini araştırmaya koyuluyor. Ateş'i yakın markaja alan Zeynep, Memoli ile bir olup dedektifliğe soyunuyor. Peki bu kadar dikkat çeken vakanın altından ne çıkacak?

Hekimoğlu 26. Bölümde 12 yıl önce çözemediği bir hastalıkla karşı karşıya kalacaktır.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü saat 20.00'de ekranlara gelmektedir.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarnda yayınlanmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen

Orhan Yavuz– Okan Yalabık

Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar

Ebru Özkan Saban – İpek Tekin

Damla Colbay – Zeynep Can