Hekimoğlu ne zaman? Hekimoğlu saat kaçta, hangi kanalda?
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Hekimoğlu ne zaman? Hekimoğlu saat kaçta, hangi kanalda?

16.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:07
Hekimoğlu ne zaman? Hekimoğlu saat kaçta, hangi kanalda?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu ne zaman? Hekimoğlu saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu son bölüm tek parça izle! Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde.

Timuçin Esen, Kaan Yıldırım ve Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu ne zaman? Hekimoğlu saat kaçta, hangi kanalda?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de! Hekimoğlu 41. bölümü bu akşam ekranlarda.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.

HEKİMOĞLU 41. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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