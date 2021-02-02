Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin adı ne?
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Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin adı ne?

02.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:56
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin adı ne?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi ülkede, hangi ilde, hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Hekimoğlunerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hekimoğluhangi hastanede çekiliyor?

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

HEKİMOĞLU HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekilmektedir. Hastanenin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir:

Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin adı ne?

Hastane İstanbul Tuzla ilçesinde bulunmaktadır.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Hekimoğlu dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

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