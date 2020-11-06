Hekimoğlu dizisi bitti mi? Hekimoğlu artık yayınlanmayacak mı? Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi ekranlara bir süre veda edecek. Peki, Hekimoğlu artık yayınlanmayacak mı? Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu dizisi bitti mi?