Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 49. bölüm canlı izle! 11 Mayıs Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

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HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapan Gamze Yüzbaşı, talip olduğu önemli bir görev için simülasyon uçuşu yaparken gözleriyle duymaya başlar. Ve simülasyon uçağını düşürür. Gamze Yüzbaşı'nın semptomları Hekimoğlu'nun hayli ilgisini çeker ama kadının tek şartı vardır; kimliğini Hekimoğlu dışında kimse bilmeyecek!

Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır. Doğru teşhisi koyanlar bir sonraki aşamaya geçecek, başarısız olanlar ise elenecektir.

Gamze Yüzbaşı'nın ilk ve tek şartı olan "kimliğini gizli tutma" meselesi, Hekimoğlu'nun vakayı başta İpek olmak üzere tüm hastaneden saklamasına yol açar. Adaylar, hasta ve Hekimoğlu hastane içinde köşe kapmaca oynarken Gamze Yüzbaşı'nın da yeni semptomları gelişir. Hekimoğlu'nun gözüne girmek için canla başla kadının nesi olduğunu bulma çalışan 40 kişi, hastanede bir kaosa neden olur ve kaçınılmaz son gerçekleşir.

Hekimoğlu, Gamze Yüzbaşı'yı tedavi edebilecek mi? İpek, Hekimoğlu'nun gizli tutmaya çalıştığı hastayı nasıl öğrenecek? 40 kişilik aday kadrosundan kimler elenecek?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 11 Mayıs Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!