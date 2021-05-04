Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 48. bölüm canlı izle! 4 Mayıs Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in aldığı büyük karar nelere yol açacak?

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Enver ve Meryem Hadidi çifti, 2 yıl burada kaldıktan sonra Yunanistan'ın Meis adasında bir mülteci kampına yerleşmiştir. Meryem'in ani hastalığına kampta çare bulamayacağını anlayan Enver, karısı Meryem'i alıp illegal yollardan tekrar Türkiye'ye dönmeye karar verir. Denizin ortasında motorları bozulunca Türk Sahil Güvenliği'nin son anda kurtardığı çiftin görmek istediği tek kişi vardır; Ateş Hekimoğlu.

HEKİMOĞLU 46. SON BÖLÜM İZLE!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıllardır birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken Melis'in çalıştığı bina bir anda çöker. Enkazdan ağır yaralı şekilde çıkarılan Melis, Valide Atik Hastanesi'ne getirilir. Ekibindeki herkesi kaybeden Hekimoğlu, yeni bir vaka almaya niyetli değildir ama Melis'in hiç düşmeyen ateşi ilgisini çeker. Hekimoğlu, kadındaki bulgularla tıbbi dosyasının eşleşmediğini gördükçe Melis'in sevgilisi Berk dahil kimsenin bilmediği gizli bir hayatı olduğunu düşünmeye başlar. Sonuçta Hekimoğlu'na göre "Herkes yalan söyler".

Hekimoğlu'na ekip kurması konusunda baskı yapan İpek ve Orhan ona yardım etmemek konusunda kararlıdır. Bu sayede Hekimoğlu'nun tek başına teşhis koymakta zorlanacağını ve ekip kurmaya razı olacağını düşünürler. Ne var ki Melis'in durumu giderek kötüleşince her ikisi de bir karar vermek zorunda kalır.Hekimoğlu'nun parlak zekası ve dikkati sayesinde vaka çözülecek ama çıkan sonuç Melis'in yakınları, Orhan ve İpek için tam bir sürpriz olacaktır.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 4 Mayıs Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!