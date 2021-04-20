Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 46. Bölüm canlı izle! 20 Nisan Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 13 Nisan Salı yayınlanan 45. Bölümde Orhan ve Hekimoğlu'nun birbirleri arkasından çevirdiği oyun nasıl son bulacak?

Başarılı bir karateci olan üniversite öğrencisi Merve Yaldız, antreman esnasında önce öksürmeye başlar ardından da hiçbir darbe almamasına rağmen ağzından kan gelir. Apar topar hastaneye kaldırılan Merve ile Hekimoğlu ve ekibi ilgilenecektir. Kanamanın nerden geldiğini araştıran Hekimoğlu'nun işi, kızın bir düzelip bir bozulan sağlık durumu yüzünden hayli zor olacaktır. Bir de üstüne Merve'nin kontrolcü ve pimpirikli annesinin müdahaleleri eklenince genç kız ölümle burun buruna gelir.

Hekimoğlu'nun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Orhan, ona destek olmak için sıra dışı bir yönteme başvururken, Hekimoğlu'nun da kendisi için farklı planları olduğundan habersizdir. İkili arasında kimin av kimin avcı olduğunun birbirine karıştığı anda Hekimoğlu hem vakayı çözmek için hem de Orhan ile arasındaki durumu açıklığa kavuşturmak için büyük aydınlanma yaşar. Mehmet Ali'nin istifasının etkileri hem ekip hem de Hekimoğlu üstünde devam etmektedir.

Hekimoğlu, Merve'nin nesi olduğunu bulabilecek mi? Genç kız hayata tutunabilecek mi? Orhan ve Hekimoğlu'nun birbirleri arkasından çevirdiği oyun nasıl son bulacak?

HEKİMOĞLU 45. SON BÖLÜM İZLE!

HEKİMOĞLU YENİ BLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 46. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Memoli, Ateş'e rakip mi oluyor? İpek, Memoli'nin gitmemesi için ona yeni bir teklifte bulunuyor. Hastanede ikinci bir tıbbi tanı departmanı kurmayı ve Memoli'yi onun başına getirmeyi planlıyor. Peki bu teklife Memoli ne diyecek? Ateş, bu durum karşısında İpek'e tepki gösterecek mi? Bu rekabet başarıya yol açacak mı?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 20 Nisan Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU CANLI KANAL D İZLE!

HEKİMOĞLU 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!