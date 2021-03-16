Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 41. yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 9 Mart Salı yayınlanan 40. Bölümde Ateş'in herkesten sakladığı sırrı ortaya çıkar ve ekip tedirgin olur. Ateş'in hastalığı nedir? Hekimoğlu'nun içine düştüğü zor durumda ekibi ve sevdikleri ona yardımcı olabilecek mi?

Efe Erdem, savant sendromu olan tanınmış genç bir piyanisttir. Verdiği bir konser sırasında, beklenmedik bir kas spazmı yaşar ve hastaneye kaldırılır.Çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası zihinsel engelli hale gelen ancak bununla birlikte müzikal bir deha geliştiren Efe, Hekimoğlu'nun hemen dikkatini çeker. Hekimoğlu'nun duruma el atmasıyla basit gibi gözüken vaka karmaşık bir hal alacaktır.

Öte yandan Zeynep, bulduğu bir uçak bileti rezervasyonu sayesinde Hekimoğlu'nun Ankara'ya gideceğini öğrenir. Bu sıra dışı seyahatin sebebini öğrenmeyi kafaya takan Zeynep, Emre'yi de peşinden sürükler.Başta Hekimoğlu'nun yeni bir işe başvurduğundan şüphelenseler de, İpek ve Orhan'ın da işin içine girmesiyle ortada düşündüklerinden çok daha ciddi bir durum olduğunu anlarlar. Tüm belirtiler, Hekimoğlu'nun beyin kanseri olduğu yönündedir.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!…

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 41. Bölüm 3. Fragmanı yayında! Ateş ve İpek'i karşı karşıya getiren vaka!

Ateş, iki kere düşük yapmış hamile hastasına durumu anlatmaktadır. Acilen karnındaki bebeği alınmazsa kadın ölecektir. Kadın ise, Ateş'in söylediklerini dinlemez ve çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu söyler. Hamile kadın, İpek'i duygusal bir yönden yakalayarak kendisi gibi düşünmesini sağlar. İpek de, kadına zarar vermeden çocuğu kurtaracağını düşündüğü bir hamle yapar. Bu hamlesi, bir anda işleri olumsuz yönde hızlandırır. Kadın, kötüleşmeye başlar. Bu durum Ateş ile İpek'in arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden olur.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 41. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 42. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.