Hekimoğlu bugün yok mu? 5 Ocak 2021 Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D yayın akışı nedir?

Kanal D ekranlarında başrollerini Ebru Özkan, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Damla Colbay, Kaan Yıldırım ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Hekimoğlu dizisi 5 Ocak Salı günü yayınlanacak mı?

Kanal D ekranlarında başrollerini Ebru Özkan, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Damla Colbay, Kaan Yıldırım ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Hekimoğlu dizisi 5 Ocak Salı günü yayınlanacak mı? Sevilen dizi Hekimoğlu'nun bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. İzleyiciler 5 Ocak Kanal D yayın akışı içerisinde Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünü göremeyince Hekimoğlu bu hafta neden yok sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hekimoğlu bugün yok mu? 5 Ocak 2021 Hekimoğlu neden yok? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D yayın akışı nedir? İşte detaylar haberimizde...

HEKİMOĞLU BUGÜN YOK MU?

Hekimoğlu bugün yayınlamayacaktır.

HEKİMOĞLU NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında Salı akşamı izleyici ile buluşan ve izlenme rekorları kıran Hekimoğlu dizisi 5 Ocak salı yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak. Kanal D 5 Ocak Salı yayın akışı içerisinde yer almayan dizinin yeni bölümünü merak eden izleyicilerde arama motorunda dizinin Neden olmadığını araştırmaya başladı. Sevilen dizi bu hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle 1 haftalık ara verecek.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dünyada izlenme rekorları kıran ve Türkiye'de de Hekimoğlu adı ile uyarlanan House M.D Dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, yeni bölümü ile 12 Ocak Salı akşamı yeniden Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle her Salı saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.

HEKİMOĞLU HANGİ KANALDA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle her Salı saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem (TEKRAR)

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü (TEKRAR)

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

22:15 Hekimoğlu (TEKRAR)

01:15 Gelinim Mutfakta (TEKRAR)

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen

Orhan Yavuz– Okan Yalabık

Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar

Ebru Özkan Saban – İpek Tekin

Damla Colbay – Zeynep Can

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE!