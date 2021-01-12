Hekimoğlu bugün var mı? Bugün Hekimoğlu yeni bölüm var mı? Hekimoğlu ne zaman başlayacak?

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı izle! Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Hekimoğlu son bölüm izle! Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı izle! Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Hekimoğlu son bölüm izle! Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde. Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu aon bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

HEKİMOĞLU BUGÜN VAR MI?

Hekimoğlu bu akşam salı günü Kanal D'de saat 20.00'de yayınlanacaktır.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 12 Ocak Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 32. Bölüm Fragmanı - 3 yayında!

Hekimoğlu, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulabilecek mi?

Hekimoğlu, bir önceki vakayı çözemediğini düşündüğü için yeni zor anlar yaşar. Yeni vakayı almak istemesi ise herkeste sor işaretleri yaratır. İpek ve tüm ekip Hekimoğlu için endişelidir. Zeynep ve Orhan Hekimoğlu'nun yeni vaka ile kendisi arasında bir bağ kurduğunu düşünür. Peki Hekimoğlu, içinde bulunduğu bu zor durumdan nasıl çıkacak?

Hekimoğlu 32. Bölüm Fragmanı - 2 yayında!

Hekimoğlu'nun başı polisle derde giriyor!Ateş polisin radarına giriyor ve tutuklanıyor! Hekimoğlu'na ne olacak?

Hekimoğlu 32. Bölüm Fragmanı yayında!Hekimoğlu'ndan gizlenen gerçek ne?

Hekimoğlu bir önceki vakayı çözemediğini düşünüp depresyona girmiştir. İpek ve Orhan vakayı çözdüğünü Ateş'e söyleyip söylememekte kararsızdır.Öte yandan İpek, Hekimoğlu'na yeni kız arkadaşı konusunda uyarıda bulunur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 12 Ocak Salı yayınlanan 31. Bölümde Ateş, iyileşip tekrar hastaneye dönüyor ve bu defa radarına İpek'le Orhan takılıyor.

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer. İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler.

Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

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