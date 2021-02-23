Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL D Hekimoğlu 38. bölüm izle - full izle!

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HEKİMOĞLU 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisi KANAL D ekranlarında bu akşam 38. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 38. bölümün ardından şimdi de Hekimoğlu 39. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜMDE NE OLDU?

Tecavüze uğramış bir hasta hastaneye gelir. Ateş başta hasta ile kendisinin ilgilenmemesi gerektiğini söyler ancak hasta özellikle kendisiyle Ateş'in ilgilenmesini ister.

Ateş aklanıp hastaneye dönüyor ancak İpek'in gazabından kurtulamıyor!

Ateş, yapılan mahkeme sonucunda normal hayata geri dönüş biletini kazanıyor. Ancak İpek'in gazabından da kurtulamıyor. İpek, Ateş'e tüm hafta boyunca poliklinik nöbeti veriyor. Diğer taraftan da Memoli, Zeynep ve Emre Ateş geri döndüğü için oldukça mutlu oluyor.

İpek, Ateş'in onlara oynadığı oyunu öğreniyor. Öte yandan Ateş, zorlu bir vakayla daha karşı karşıya kalıyor. Küçük bir kızın hayatına dokunuyor ve duygusal anlar yaşanıyor.

HEKİMOĞLU 37. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Hekimoğlu 16 Şubat Salı yayınlanan 37. Bölümünde Komiser Mahir'in bir süredir Hekimoğlu'nu hapse attırmak için sürdürdüğü savaşın sonuna gelinmiştir. Mahkeme tarihi gelip çatmıştır ve Hekimoğlu için 10 seneye kadar hapis cezası istenmektedir. Etrafındakiler, Hekimoğlu'nu kurtarabilmek için çabalarken, Hekimoğlu hiç beklenmedik bir hareket yapar ve son çare olarak kendini rehabilitasyon merkezine yatırır.

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜM İZLE

Hekimoğlu dizisinin 38. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir.Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.