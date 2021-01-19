Hekimoğlu 33 bölüm full izle! Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu yeni bölüm detayları
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Hekimoğlu 33 bölüm full izle! Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu yeni bölüm detayları

19.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:41
Hekimoğlu 33 bölüm full izle! Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu yeni bölüm detayları

Hekimoğlu'nun 33.bölümü yayınlandı. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hekimoğlu dizisinin son bölümü tek parça olarak internete yüklendi. Hekimoğlu 33 bölüm full izle! Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu yeni bölüm detayları

Hekimoğlu dizisinin 33.bölümü ekrandaki yerini aldı. 19 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Hekimoğlu son bölümü yani 33.bölüm tek parça olarak internete yüklendi. Hekimoğlu dizisi son bölümü full izle, işte Hekimoğlu 33.bölüm linki…

HEKİMOĞLU 33. BÖLÜM

Hekimoğlu her şeyi değiştirecek önemli bir yolculuğa çıkıyor…

10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır.Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez.Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş'in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.

Komadan uyanan baba, oğlunun hayatını kurtarmak için nasıl bir fedakarlık yapacak? Orhan, Ateş'i doğanın kanunlarına inandırabilecek mi? Mahir, Hekimoğlu aleyhinde delil bulabilecek mi? Sonunda genç adam kurtulabilecek mi?

HEKİMOĞLU 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 34. Bölüm Fragmanı yayınlanmadı. Haberimizden yayınlandıktan sonra izleyebilirsiniz.

Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimdir?

Ateş Hekimoğlu - Timuçin Esen

Orhan Yavuz - Okan Yalabık

İpek Tekin - Ebru Özkan Saban

Mehmet Ali Çağlar - Kaan Yıldırım

Emre Acar - Aytaç Şaşmaz

Zeynep Can - Damla Colbay

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