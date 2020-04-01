Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 13. son bölüm izle! Hekimoğlu yeni bölüm full izle!
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Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 13. son bölüm izle! Hekimoğlu yeni bölüm full izle!

Hekimoğlu dizisi 31 Mart akşamı 13. bölümü ile yayınlandı. Tekrar bölümü ile izleyicinin karşısına geçen dizide Orhan, Hekimoğlu'nun Zeynep'ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep'e neden kendisini sevdiğini sorar. Hekimoğlu 13. son bölüm izle! Hekimoğlu yen bölüm full izle! Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

01.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:55
Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 13. son bölüm izle! Hekimoğlu yeni bölüm full izle!

Salı akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan Hekimoğlu 31 Mart akşamı tekrar bölümü ile yayınlandı. Bu bölümde Vahap Hekimoğlu'ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. Devamında yaşananlar ise izleyicilerde merak uyandırıd. İşte, Hekimoğlu 13. son bölüm izle! Hekimoğlu son bölüm full izle! Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisi 31 Mart akşamı tekrar bölümü ile ekrana geldi. Yeni ölümü yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

HEKİMOĞLU DİZİSİ 13. BÖLÜMDE NE OLDU?

Vahap Hekimoğlu'ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu'nu Vahap'a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu'nun Zeynep'ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep'e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu'na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap'ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Hekimoğlu, KargaSeven Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanmıştır.

Ana karakterler

• Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Okan Yalabık (Orhan Yavuz): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• Ebru Özkan (İpek Tekin): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Aytaç Şaşmaz (Emre Acar): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Damla Colbay (Zeynep Can): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

Yardımcı karakterler[değiştir | kaynağı değiştir]

• Esra Eron (Alya): Hastanenin doktorlarından. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muhammed Dede (Muzo): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.

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