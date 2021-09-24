Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak - Haberler
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Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak

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Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Koloğlu Holding bünyesinde yer alan ve Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren Hekimhan Madencilik A.Ş'yi ziyaret etti.

MALATYA (Bültenler) - Türkiye'de demir madenciliğinde önemli bir yer tutan Hekimhan İlçesinde faaliyet gösteren Hekimhan Madencilik tesislerini ziyaret eden Başkan Gürkan'a, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'da eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı yaptığı Hekimhan Madencilik tesislerine yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını söyleyen Hekimhan Madencilik Genel Müdürü Recep Işıkcı, " 2014 yılında kurulan ve 2020 yılına kadar ARGE'si devam eden tesisimiz, Türkiye'de tek olan kalsinasyon tesisi. Demirin kalsinasyon işlemini tesisimizde yapıyoruz. %37 olan siderit mineralimizi, %55 konsantreye çıkartıp zenginleştirme işlemini yapıyoruz. %55'den sonra satılabilir bir ürün elde ediyoruz. Bölge, siderit mineralli bakımından oldukça zengin. Tesisimiz, bölgeyi ekonomiye kazandırmak için 2014 yılında büyük yatırımlarla birlikte bölgeye kazandırılan bir tesis. Tesisimiz Türkiye'de tek, dünyada ise örneği olmayan bir tesis. Tesisimiz stratejik bir öneme de sahip. Türkiye'nin demire olan ihtiyacının ithalatını durdurmak ve ülkemize demir madenlerini kazandırmak açısından önemli bir tesis" dedi.

Hekimhan Madencilik tesislerinin Hekimhan'a, Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacağını dile getiren Başkan Gürkan, "Hekimhan bölgesi özellikle demir yatakları rezervleri bakımından Türkiye'nin en geniş rezervlerinin olduğu bir bölge. Sağ olsun Kolin Holding kolları sıvamış ve bölgeye 75 milyon dolarlık bir yatırımla tesisi 2014 yılında bitirmiş. 6 senelik bir süreçte ARGE çalışmaları devam etmiş. Tesis, 2021 yılında faaliyete geçerek demiri zenginleştirerek ilgili yerlere ihracatının gerçekleştirilmesi veya ilgili yerlerde işlenmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en zengin demir yataklarının bölgede olması nedeniyle Kolin firmasının yetkililerinin 50 milyon euroluk bir yatırımın daha planlandığını öğrendim. Bu gelişme Malatya ve Hekimhan açısından da sevindirici bir durumdur. İnşallah 50 milyon euroluk yatırımla birlikte istihdam ve üretim noktasında Hekimhan ve Malatya'ya ayrıca ülkemize katma değer noktasında önemli katma değer elde edilecektir.

Zenginliklerimizin milletimizin ve halkımızın refahına dönüştürülmesi noktasında müteşebbis olan kardeşlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Biz belediye olarak müteşebbis kardeşlerimize her zaman her yerde belediyemizin imkânları ölçüsünde desteklerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte yatakların ve yolların değiştirilmesi sürecinde ilgili birimlerimiz gerekli yardımı sağlayacaklardır. Tesiste çalışmaları yapan müdürlerimize, işçilerimize ve Kolin Holding yönetim kurulu başkanı ve üyelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hekimhan Madencilik Genel Müdürü Recep Işıkcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a demir madeninden yapılan portresini hediye etti.

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Haber: Hekimhan Madencilik tesisleri Malatya'ya ve ülkeye katma değer katacak - Haberler
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