Hekimhan'da ağaçlarda zirai don incelemesi yapıldı
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Hekimhan'da ağaçlarda zirai don incelemesi yapıldı

Hekimhan'da ağaçlarda zirai don incelemesi yapıldı
03.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:08

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bazı bölgelerde görülen zirai don nedeniyle inceleme yapıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bazı bölgelerde görülen zirai don nedeniyle inceleme yapıldı.

Hekimhan ilçesi Kozdere, Sarıkız, Güzelyurt, Kocaözü, Deveci, Yeşilpınar, Çanakpınar ve Kurşunlu mahallelerinde 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece şiddetli don olayı meydana gelmesiyle özellikle kayısı ve ceviz ağaçlarında zarar meydana gelmişti. Sözü edilen yörelerde zirai don incelemesine, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ve teknik personeller katıldı. Ayrıca, kayısının çağala döneminde uzman ekipler tarafından zirai donun ne kadar zarara yol açtığı tahmini konusunda inceleme yapılacağı belirtildi.

Macit ve Köksal, ilçede ayrıca hububat alanlarında da kontroller yaptı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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