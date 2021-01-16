Hekimhan Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Hekimhan Belediyesi Meclisi toplantısında, AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin lisans alımına ilçenin dahil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Hekimhan Belediyesi Meclisi toplantısında, AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin lisans alımına ilçenin dahil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında toplanan Belediye Meclisine, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ başkanlık etti.

İlçeye doğalgaz bağlanabilmesi için AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin lisans alımına ilçenin dahil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Karadağ, doğalgazın ilçeye getirilmesi için büyük bir adım atıldığını dile getirerek, ileriki günlerde toplanacak Büyükşehir Meclisinde kararın onaylanması durumunda ilçenin sorununa neşter atılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar