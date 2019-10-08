Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi

08.10.2019 15:00

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi



İlçenin Basak Mahallesinde, Hekimhan Belediyesi, Basak Mahalle Derneklerinin ve mahalle sakinlerini tarafından başlatılan kampanya sonrası hayata geçirilen cemevi projesinin temelini, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ile birlikte inceleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi yapımına destek olanlara teşekkür etti.



Cem evinin biran önce bitirilmesi için inşaat tamamlanıncaya kadar maddi desteğin devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Karadağ, inşaatın tamamlanmasıyla mahalledeki eksikliğin giderilmiş olacağını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA