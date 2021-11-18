Hekimhan Başkınık kanalizasyon çalışması

Çalışmalar kapsamında Hekimhan İlçesi'ne bağlı Başkınık Mahallesi'nin kanalizasyon altyapısı yenileniyor.

Mahalle sakinlerinden Ali Şahin, kanalizasyon ile ilgili sorunun MASKİ'ye iletilmesinin ardından çalışmalara başlanıldığını belirterek, "Mahallemizin kanalizasyon altyapısı ile ilgili sorunumuz vardı. Kokudan duramıyorduk. Muhtarımız durumu MASKİ Genel Müdürlüğü'ne iletti. Hemen çalışmalara başladılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MUHTAR AY'DAN HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Eski hattın sağlıksız olduğunu ifade eden Başkınık Mahalle Muhtarı Ahmet Turan Ay, "Daha önceki kanalizasyon hattını halkımızın işbirliği ile yapmıştık. Profesyonel bir ekip olmadığı için kanalizasyon hattı mahallenin içinden geçiyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü bu duruma müdahale ederek, mahallenin dışından kanalizasyon hattını inşa etmeye başladı. Çalışmalar devam ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: SIKINTILARI TEK TEK ÇÖZÜYORUZ

Hekimhan İlçesi Başkanık Mahallesi'ne yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda kırsal ilçelerde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini aktararak, sıkıntıların tek tek çözüldüğünü ifade etti. Mert, "Hekimhan İlçemizde aciliyet arz eden mahalleler başta olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında; Başkınık Mahallesi'ne 2 bin 700 metrelik kanalizasyon hattı yapıyoruz. Mevcutta olan hat eskidiği için koku yapıyordu. Bu hattı yenileyerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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