'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini koronavirüsten ölen meslektaşlarının ailelerine bağışladı
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'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini koronavirüsten ölen meslektaşlarının ailelerine bağışladı

08.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 08.11.2020 08:41
'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini koronavirüsten ölen meslektaşlarının ailelerine bağışladı

DİYARBAKIR'da Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş, 3 bin doktorun katıldığı çalıştayda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hikayelerini toplayıp, 8 meslektaşının da desteğiyle 'Hekime şiddet' isimli kitabı çıkardı.

DİYARBAKIR'da Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş, 3 bin doktorun katıldığı çalıştayda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hikayelerini toplayıp, 8 meslektaşının da desteğiyle 'Hekime şiddet' isimli kitabı çıkardı. Doktor Yükselmiş, kitabın ilk baskısından elde edilen geliri, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 82 hekimin çocuklarının eğitimine ayırdık.

Diyarbakır'daki Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Özkan Yükselmiş, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda Yükselmiş, geçmişten bu yana sağlık çalışanlarına yönelik, 3 bin doktorun katılımıyla yapılan çalıştayda, şiddet hikayelerini topladı. Yükselmiş, 8 doktorun da desteğiyle hazırladığı 'Hekime şiddet' adıyla 93 sayfadan oluşan kitap yazdı. Yükselmiş, kitap satışından elde edilen geliri koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 82 hekimin çocuklarının eğitim masrafı için ailelere dağıtıldığını söyledi. Kitap aynı zamanda doktor adayı olan öğrencilere bilinçlenmeleri için ücretsiz olarak dağıtıldı.

'TAMAMEN DOKTORLARDAN OLUŞTU'Sağlıkta şiddetin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu aktaran Dr. Yükselmiş, "Sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel, sözel, tehdit, psikolojik baskı, mobbing gibi konuların ele alındığı 3 bin hekimin yer adlığı çalıştaya katıldım. Bu çalıştay, dünyada hekimlere yönelik yapılan en büyük çalıştaydı. Bu çalıştayın sonunda gelen hikayelerde hekimlerin yaşadığı acı tecrübelerden bir kitap oluşturmaya karar verdik. 8 hekim bana katkıda bulundu. Bugüne kadar çalışmaya katılan 3 bin hekimin içinde yer aldığı hikayeleri özet olarak kitaplaştırdık. Bu kitabın fikri temel haklarını aldık. Yayınevi bize destek oldu. Tamamen doktorların oluşturduğu bir oluşum oldu" dedi.

'KİTABIN GELİRİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN 82 HEKİMİN ÇOCUKLARINA VERİLDİ'

Yükselmiş, kitap satışından elde edilen geliri, koronavirüsten yaşamını yitiren meslektaşlarının çocuklarının eğitimi için ayırdıklarını ifade ederek, "Kitabın geliri de günümüzün şartlarında koronavirüsten vefat eden sağlık çalışanlarına, bunların ailelerine ve çocuklarına hekimlerin geride bıraktıkları aileleri ile şiddet gören hekimlerin belki psikolojik, hukuki destekleri açısından bir fon oluşturduk ve onlara yönlendiriyoruz. Şu ana kadar kitap satışları iyi gidiyor. Birçok yerden de destek gördük. İlk baskıyı da bitirdik. Öğrencilere elimizden geldiğince ücretsiz dağıttık. Umudumuz Türkiye'de hekime şiddet ve hakaret olmasın. Kitabın ilk baskıdan gelen gelirini koronavirüsten vefat eden 82 hekimin çocuklarına eğitim bursu olarak verdik" diye konuştu. 


'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini koronavirüsten ölen meslektaşlarının ailelerine bağışladı
'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini koronavirüsten ölen meslektaşlarının ailelerine bağışladı
'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini koronavirüsten ölen meslektaşlarının ailelerine bağışladı
'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini koronavirüsten ölen meslektaşlarının ailelerine bağışladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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