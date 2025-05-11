Heidi yazarı kim, Nils ve Uçan Kaz yazarı kim? Selma Lagerlöf hangi kitabı Nobel aldı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk kadın yazar olan Selma Lagerlöf, 1980'lerde Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir çizgi filmin uyarlandığı kitabın yazarıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ KAZANAN İLK KADIN YAZAR OLAN SELMA LAGERLÖF, 1980'LERDE TÜRKİYE'DE HANGİ ADLA YAYIMLANAN BİR ÇİZGİ FİLMİN UYARLANDIĞI KİTABIN YAZARIDIR?

A: Heidi

B: Pollyanna

C: Peter Pan

D: Nils ve Uçan Kaz

Cevap : D

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Kadriye Nur Menemencioğlu kimdir?

Kadriye Nur Menemencioğlu 24 yaşında, Adana'da doğmuş ve Antalya'da yaşıyor. Lise mezunu olan Nur Hanım, güzellik uzmanı olarak çalışma hayatına devam ediyor.