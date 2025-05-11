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Heidi yazarı kim, Nils ve Uçan Kaz yazarı kim? Selma Lagerlöf hangi kitabı Nobel aldı?

Heidi yazarı kim, Nils ve Uçan Kaz yazarı kim? Selma Lagerlöf hangi kitabı Nobel aldı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk kadın yazar olan Selma Lagerlöf, 1980'lerde Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir çizgi filmin uyarlandığı kitabın yazarıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk kadın yazar olan Selma Lagerlöf, 1980'lerde Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir çizgi filmin uyarlandığı kitabın yazarıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk kadın yazar olan Selma Lagerlöf, 1980'lerde Türkiye'de hangi adla yayımlanan bir çizgi filmin uyarlandığı kitabın yazarıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ KAZANAN İLK KADIN YAZAR OLAN SELMA LAGERLÖF, 1980'LERDE TÜRKİYE'DE HANGİ ADLA YAYIMLANAN BİR ÇİZGİ FİLMİN UYARLANDIĞI KİTABIN YAZARIDIR?

A: Heidi

B: Pollyanna

C: Peter Pan

D: Nils ve Uçan Kaz

Cevap : D

YARIŞMACI HAKKINDA

Heidi yazarı kim, Nils ve Uçan Kaz yazarı kim? Selma Lagerlöf hangi kitabı Nobel aldı?


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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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