Heidi Klum'un Yarı Çıplak Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Renkli kişiliği ve yaptığı cesur sosyal medya paylaşımlarıyla yıllara yenilmeyen isimlerinden biri olan 44 yaşındaki eski model Heidi Klum, göğüslerinin açık olduğu ve makyajsız olduğu fotoğrafını "Günün son ışıklarını yakalamak" notuyla paylaştı.

HERKESİ HAYRAN BIRAKTI

Göğüslerini neredeyse ortada bırakan bornoz benzeri bir giysiyle objektifin karşısına geçen Klum çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşmaktan geri durmadı. Makyajsız da son derece güzel görünen Heidi Klum'a erkek ve kadın hayranlarından çok sayıda yorum geldi.

İşte Heidi Klum'un Instagram paylaştığı cesur pozları...