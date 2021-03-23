Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, sosyal medya hesabından kendi izinden giderek modellik yapmaya başlayan kızı Leni Klum ile pozlarını paylaştı. Anne ve kızın birbirine benzerliğinin yanı sıra Klum'un yıllara rağmen değişmeyen güzelliğini gören takipçileri "Anne-kız değil adeta abla-kardeşler" yorumunu yaptı.