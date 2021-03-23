Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi
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Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi

23.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:21
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum, sosyal medya hesabından kendi izinden giderek modellik yapmaya başlayan kızı Leni Klum ile pozlarını paylaştı. Anne ve kızın birbirine benzerliğinin yanı sıra Klum'un yıllara rağmen değişmeyen güzelliğini gören takipçileri "Anne-kız değil adeta abla-kardeşler" yorumunu yaptı.

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, 7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. 47 yaşındaki model, son olarak Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum ile pozlarını paylaştı.

ADETA ABLA-KARDEŞ

Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla dikkat çeken 16 yaşındaki Leni, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti. Anne ve kızın pozu kısa sürede 229 binden fazla beğeni aldı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Heidi Klum'un kızıyla anne-kız değil de abla-kardeş gibi görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.

16 yaşındaki Leni Klum, annesinin izinden giderek modellik yapmaya başladı.

İşte Heidi Klum ve kızı...

Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Resmen kardeşi
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Resmen kardeşi
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Resmen kardeşi
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Resmen kardeşi
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Resmen kardeşi
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Resmen kardeşi
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Resmen kardeşi
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Resmen kardeşi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (5)
SAKARYALI HATUN: Ben daha güzelim, ama birazcık boydan kısa. :))
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
RÜKNETTİN DEDE: Yürü la patates çuvalı
1 Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Kızıda kendisi gibi güzelmiş, beğendim. :))
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
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