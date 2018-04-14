'Hedef 2023' Filmine Azeri Oyuncu

Merakla beklenen 'Hedef 2023' filminde 'Firuz' karakterini canlandıracak MM, bugüne kadar 600'a yakın film çekti. MİT ajanının etrafında gelişen macera dolu olayları konu edinen 'Hedef 2023' filminin çekimleri bu ay başlayacak. Çekimleri, Adana, Mersin, Gaziantep, Kocaeli ve Körfez'de gerçekleştirilecek olan filmin oyuncu kadrosunda; Kurtlar Vadisi dizisinde büyük beğeni toplayan Ümit Acar, Bülent Çetinaslan, Bilgehan Birincioğlu, Deniz Durmaz, Melda Arat, Erdal Bilingen, Batuhan Kocaman, Erkan Çelik, Seda Kement, Ali Kemal Aydın, Mehmet Emin Demirel, Muzaffer Demirel, Şenol İpek, Kemal Çam, Feride Hasimi, Hakan Kocaman ve Fatih Küçükgibi isimler yer alıyor.

Set öncesi son hazırlıkları yapan 'Hedef 2023' filmine başarılı Azeri yönetmen ve oyuncu Kenan MM dahil oldu. Azerbeycan Devlet Sinema ve Oyunculuk Üniversitesi mezunu MM, birçok projede oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Yapımcılığını Esna Film Ahmet Kocaman'ın üstlendiği son teknik materyallerle çekilecek filmde SCI görselleri için Amerika'dan bir ekip Türkiye'ye gelecek. Çekimleri 8 hafta sürecek hikayesi Ahmet Kocaman'a ait Hedef 2023 filminin konusuna gelince…

ALTIN ÇAĞ, YIL 2023…

Ülkenin en iyi gazetelerinden birinde çalışan Enes, yeni bir görev üstlenmiştir. 2023 yılına gelene dek Türkiye'de yaşanan zor günler hakkında bir yazı dizisi hazırlayacaktır. Enes araştırmalarına nereden başlayacağını bilemez halde, elindeki bazı materyaller sayesinde Agah ile tanışacaktır. Yıllardır kimseye anlatamadığı bildiklerini paylaşmaya karan veren Agah, ülkenin kaderini değiştiren isimleri; Emir, Sarp, Kaan ve Azra'yı herkesin bilmesi gerektiğine karar vermiştir. Filmde, Arakan'a kadar uzanan özel bir ekibin soluksuz macerası anlatılmaktadır.