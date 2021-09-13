HEAŞ ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında sözleşme imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HEAŞ ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında sözleşme imzalandı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
HEAŞ ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında sözleşme imzalandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi ve İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında uçak bakım hangarı ile hangar apronu yapımı ve işletilmesi konusunda arazi kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi ve İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında uçak bakım hangarı ile hangar apronu yapımı ve işletilmesi konusunda arazi kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında, Genel Havacılık apronuna komşu bölgede yaklaşık 6 bin metrekare büyüklüğündeki arazi, 20 yıllığına REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ'ye kiralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, imzalanan sözleşmeyle havalimanına yabancı yatırımcıların da ilgisinden memnuniyet duyduğunu, pandeminin devam ettiği dönemde de yatırımların sürmesinin sevindirici olduğunu ve uluslararası şirketlerin Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gelişimine ve büyümesine olan inancının perçinlendiğini belirterek, "HEAŞ ile REDSTAR arasındaki bu iş birliğinin uzun soluklu olmasını diler, kendilerine çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Emre Dursun da öncelikle Türkiye, ardından da kurumlar adına imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, şunları aktardı:

"Pandemi şartlarının sektörü derinden etkilediği bu günlerde ülkemiz havacılık sektörü dinamiklerine olan inancımız çerçevesinde istihdam ve döviz girdisi yaratacak bu projeye imza atmaktan gurur duyduk. Süreç içerisinde bizlere destek ve anlayışını esirgemeyen Hüseyin Sağlam ve HEAŞ ailesine teşekkürlerinizi sunarız."

HEAŞ ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında sözleşme imzalandı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Ersin Tatar Fahrettin Koca
Magazin Kylie Jenner Gülşen
Spor Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Amelia Hamlin Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HEAŞ ile REDSTAR Havacılık Hizmetleri AŞ arasında sözleşme imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:41:37. #1.11#