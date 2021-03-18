HDP'ye kapatma davası iddianamesi: HDP, PKK'nın partisidir (2)
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HDP'ye kapatma davası iddianamesi: HDP, PKK'nın partisidir (2)

18.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:24
HDP'ye kapatma davası iddianamesi: HDP, PKK'nın partisidir (2)

TERÖRİSTİN CEP TELEFONUNU ALAN VEKİL DE İDDİANAMEDEİddianamede, 28 Kasım 2020'de 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan Cizre'de gözaltına alınan Ercan Oğuz'un cep telefonunu alırken kameraya yansıyan Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında yürütülen soruşturmaların detaylarına da yer verildi.

TERÖRİSTİN CEP TELEFONUNU ALAN VEKİL DE İDDİANAMEDE

İddianamede, 28 Kasım 2020'de 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan Cizre'de gözaltına alınan Ercan Oğuz'un cep telefonunu alırken kameraya yansıyan Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında yürütülen soruşturmaların detaylarına da yer verildi. Olay sırasında Nuran İmir'in işlem yapan güvenlik güçlerini engellemeye yönelik sözlü müdahalede bulunduğu ve aynı anda şüpheliye yaklaşarak arka cebindeki içinde suç delilleri bulunan cep telefonunu alarak kendi cebine koyduğunun anlaşıldığı belirtildi. Ercan Oğuz'un daha sonra ele geçirilen cep telefonunda örgütsel dokümanlar bulunduğu aktarıldı. İddianamede, İmir hakkında, Ankara, Hakkari, Cizre, Diyarbakır, Elbistan, Patnos, Silopi, Şırnak, Van ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet savcılıklarınca, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç ve suçluyu övmek', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını alenen aşağılamak', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından 76 farklı soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.   

İddianamede, Kobani soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, bugüne kadar yöneltilen suçlama, hakkında açılan soruşturma ve davaların da detayı yer aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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