HDP'ye açılan kapatma davasını İstiklal'de bağıra çağıra kutladı: Müjdeler olsun

Bugün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Dava haberini alan bir vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazınıyor müjdeler olsun" diyerek bağırdı. O anlar kameraya yansıdı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldükten kısa süre sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

İDDİANAME YÜKSEK MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianame Yüksek Mahkemeye gönderilirken, iddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

BİR VATANDAŞ DAVAYI İSTİKLAL CADDESİ'NDE KUTLADI

Konuyla ilgili olarak sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, yayılan bir video dikkatlerden kaçmadı. Bir vatandaş İstiklal Caddesi'nde HDP'nin kapatılması için açılan davayı kutladı.

"MÜJDELER OLSUN" DİYEREK BAĞIRDI

Caddenin ortasında bağıran vatandaş, "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazanıyor. Müjdeler olsun" ifadelerine yer verdi.