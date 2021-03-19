HDP'ye açılan kapatılma davası sevinçle karşılandı
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HDP'ye açılan kapatılma davası sevinçle karşılandı

19.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:48
HDP'ye açılan kapatılma davası sevinçle karşılandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılma istemiyle açılan dava, Gazi ve Şehit Aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılma istemiyle açılan dava, Gazi ve Şehit Aileleri tarafından sevinçle karşılandı. Gazi ve Şehit aileleri HDP'nin kapatılmasıyla beraber adeta bayram havasında kutlamalar yapacaklarını ifade etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılma istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davayı Gazi ve Şehit aileleri büyük sevinçle karşıladı. Dava sonrası HDP'nin kapatılmasıyla ilgili kararın çıkmasının ardından adeta bayram gibi kutlamalar yapacaklarını ifade eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, adalete güvenlerinin sonsuz olduklarını belirtti.

"Karar verildiği gün çiğköfte yoğurarak, kutlayacağız"

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davayı mutlulukla karşıladıklarını söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili kararın çıkmasıyla beraber kutlamalar yapacaklarını söyleyerek, "Bu kutlu günde bizim için kırmızı çizgilerimizi zorlayan, bizleri derinden üzen mecliste kravatlı teröristlerinde olmuş olduğu partinin kapatılma davasının açılması bizleri çok mutlu etti. Bu dava bizi gerçekten çok mutlu etti. Dilerim çıkacak olan karar şuanda meclisteki bulunan kravatlı teröristlerin hiçbirinin bir daha bu ülkede siyaset yapmaması doğrultusunda çıkar. Bu ülkenin birliğine, bekasına, bütünlüğüne göz diken hainlere verilecek cezanın buradan da çıkacağı kanısındayım. Adalete olan güvenimiz sonsuzdur. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Süreci takip edeceğiz. İstediğimiz gibi düşündüğümüz gibi yani bu kravatlı teröristlerin bir daha siyaset yapamaması gibi bir karar çıkarsa. Bizde karar verildiği gün biz gaziler ve şehit aileleri olarak çiğköfte yoğurarak, kutlayacağız. Bütün gazi ve şehit aileleri olarak çiğköfteyi beraber yiyip, kutlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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