Hdp Şırnak Milletvekili Nuran İmir Açıklaması

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, "Madem 'FETÖ yaptı' diyorsunuz o zaman Roboski'nin FETÖ ayağını yargı önüne çıkarmanız gerekiyor." dedi.

İmir, Mecliste beraberindeki HDP milletvekilleriyle düzenlendiği basın toplantısında, 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Aradan 7 yıl geçmesine rağmen olaya ilişkin kimsenin yargılanmadığını ifade eden İmir, "2014'te hukuki süreç kesildi. '34 kez müebbet cezası gerektiren bir suçun failleri nerede' sorusu cevapsız kaldı. Ne yazık ki bu katliam 7 yıldır dehlizlerde kaybedilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Uludere olayının unutulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan İmir, "Katliamın üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, failleri yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmadan kalıcı, adil ve onarıcı bir toplumsal barış sağlanamayacaktır. HDP olarak emri veren ve uygulayan, askeri ve siyasi tüm sorumluların bulunması ve cezalandırılmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mecliste, Uludere olayına ilişkin verdikleri araştırma önergesinin oy çokluğuyla reddedildiğini anımsatan İmir, şunları söyledi:

"Bir ilk yaşandı, önergemiz üzerine bir AKP'li hatip sözlü aldı ve Roboski bombardımanını FETÖ'ye dayandırarak aslında bir itirafı da yapmış oldu. FETÖ ya da bir başka güç sorumlu her kimse bir an önce açığa çıkarılmalıdır. AKP eğer siyasi sorumlusu değilse o zaman arıştırma önergemizi reddetmesinin nedeni nedir. Madem 'FETÖ yaptı' diyorsunuz o zaman Roboski'nin FETÖ ayağını yargı önüne çıkarmanız gerekiyor."

Kaynak: AA