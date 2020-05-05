HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı

HDP, partisini sert sözlerle eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'ın kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstifa kararı kendi takdiridir." dendi. Şık istifasında, "Parti yönetimindeki hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim" demişti.

HDP, partisini sert sözlerle eleştirerek istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la ilgili bir açıklama yayınladı. HDP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."