HDP il binası önündeki eylem 8. gününde, 20 aileyle devam ediyor

10.09.2019 11:04

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 8'inci gününe girdi. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan ailelerin arasına, Ordu'dan gelen Latife Ödümlü de katıldı. Böylelikle oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 20'ye ulaştı.

Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 10 ay önce, terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığı iddiasıyla eyleme katılan 20'nci aile oldu.

"OĞLUMU KAPIYA KADAR GÖTÜRMÜŞ"

Anne Latife Ödümlü,"Dicle Üniversitesi'nde okuyordu. Bir gün aradım, cevap vermedi sonra sürekli aradım, cevap vermedi. Kaç sefer emniyete gittim, yurt dışına gittim, kapı kapı dolaştım, bulamadım. Bu binaya 2 sefer geldim. Biriyle konuştum; dedim 'Sen götürdün', 'Yok ben götürmedim' dedi. Götüren şoförü de buldum. Kapıya kadar götürdüğünü söyledi. Irak'ın kuzeyine gitmiş. Ben, eşim ve amcası 3 defa Irak'a gittik. Kapı kapı dolaştık. Bulamadım. Bir arkadaşıyla konuştum, ikinci günden sonra o da kayboldu. Ben de televizyonda burayı gördüm, geldim. Kaybolduğu günden beri arıyorum. Öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum" dedi.

DESTEK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan HDP önündeki ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Aileleri ziyarete gelen bir grup STK temsilcisi, Türk bayrağı açtı. Aileler, STK temsilcilerine alkışlayarak, teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden diğer annelere de örnek olmuştu.

Kaynak: DHA