HDP önündeki eylemde 446'ncı gün; aile sayısı 176 oldu (3)

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KARDEŞİNİN ZAP NEHRİ'NDE KAYBOLDUĞU İDDİALARINI YALANLADI Hakkari'de 2016 yılında, 9 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hamza Adıyaman için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Rukeyta Adıyaman ile abla Aysun Adıyaman, oğullarının Zap Nehri'nde...

KARDEŞİNİN ZAP NEHRİ'NDE KAYBOLDUĞU İDDİALARINI YALANLADI

Hakkari'de 2016 yılında, 9 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hamza Adıyaman için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Rukeyta Adıyaman ile abla Aysun Adıyaman, oğullarının Zap Nehri'nde kaybolduğu iddialarını yalanladı.Abla Aysun Adıyaman, kardeşi Hamza'nın nehre düştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Hamza'nın kaçırıldığını ileri sürerek, "Bunu öğrendikten sonra tehdit almaya başladık. Ne garip ki hiçbir tehdit almazken kardeşimizin kaçırıldığını öğrendikten sonra ve bu işin peşine düştükten sonra tehdit almaya başladık. Eğer kardeşim kaçırılmadıysa biz neden tehdit edildik? Benim kardeşim öldüyse bir cesedi ya da mezarı olması gerekiyor. Ceset yoksa, ölüm yoktur. Elimdeki bu mektup, 2017 yılında evimizin balkonuna bırakıldı. Kardeşimin yazdığı bu mektup doğruysa eğer, kardeşim yaşıyor. Eğer doğru değilse, kurguysa neden böyle bir mektup gönderildi. Kardeşimin yaşadığından adım gibi eminim. Kaçırılan ilk çocuk değil benim kardeşim. Bu çadıra kardeşimi almaya geldim. İnkar edeceklerine bu yaştaki çocukları kaçırmayı bıraksınlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK