HDP önündeki eylemde 273'üncü gün
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HDP önündeki eylemde 273'üncü gün

HDP önündeki eylemde 273'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 273'üncü günde de sürdürdü.

01.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:44

HDP önündeki eylemde 273'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 273'üncü günde de sürdürdü. 2011'de kaçırılan oğlu Mehmet (23) için oturma eylemini sürdüren Ömer Tokay, "Dün akşam arkadaşlarla evin önünde otururken daha önce tanıdığım biri yanımıza geldi ve arkadaşlarıma 'Utanmıyor musunuz bu adamın yanında oturuyorsunuz? Bu bizi kötülüyor' dedi ve 'Seni yukarı bildireceğim' diyerek fotoğrafımı çekti. Şimdi gözaltında" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'EVİMİN ÖNÜNDE TEHDİT EDİLDİM'

2011 yılında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemini sürdüren Ömer Tokay, dün akşam evinin önünde tehdit edildiğini öne sürerek, "2011'de çocuğumu kandırarak götürdüler. Ondan dolayı dün saat 6,5 civarında evin önünde arkadaşlarla otururken, daha önceden tanıdığım kişi yanımıza gelerek, arkadaşlarıma, 'Utanmıyor musunuz bu adamın yanında oturuyorsunuz? Bizi kötülüyorlar' dedi. Fotoğrafımı çektikten sonra 'Ben seni yukarı bildireceğim' dedi. 'Sen kimsin, neyin nesisin?' dedim. 'Gençlik yapılanması'nda olduğunu söyledi. Terörle mücadeleye telefon açtım. Çocuk şu anda gözaltındadır. Gerekeni yapıyorlar" diye konuştu.

HDP önündeki eylemde 273'üncü gün

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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