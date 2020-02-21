21.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:28

HDP önündeki eylemde 172'nci gün; aile sayısı 93 oldu (2)

2 AİLE DAHA KATILDI

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, Hakkari'nin Şeminli ilçesinden gelen 2 aile daha katıldı. Diyarbakır'a gelen Reşat Kaya 30 yıldır dağda olan amcası Menaf Kaya (47), Medeni Kaya ise 26 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını söylediği ablası Rahime Kaya (39) için oturma eylemine başladı. Amca- yeğen olan Menaf Kaya ve Rahime Kaya için oturma eylemine başlayan amca çocukları Reşat ve Medeni Kaya ile birlikte oturma eylemindeki aile sayısı 93 oldu.

'ÖLMEDEN ÖNCE GEL ANNENİ GÖR'

Reşat Kaya, amcasının 1990 yılında 17 yaşında çobanlık yaparken kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek, "Gelmesini istiyoruz. Gelsin, teslim olsun. Dedem vefat etti. Babaannem yaşıyor ama yatalak. Babaannem ölmeden oğlunu görmek istiyor. Gel teslim ol. Ölmeden anneni gel gör. Amcam gelene kadar buradayım" dedi.

'ANNEM SENİ GÖRSE BELKİ BİRAZ DAHA İYİ OLUR'

Ablası Rahime Kaya için annesi Hayat Kaya gelemediği için kendisinin geldiğini söyleyen Medeni Kaya ise "13 yaşındayken çobanlık yaparken dağda kandırıp götürmüşler. Hiç haber alamadık. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Televizyonda ailelerin kavuştuğunu gördük. Onun için geldik. Belki kavuşuruz diye biz de geldik bu eyleme katıldık. Annem sağ, babam vefat etti. Annemiz hasta, gelip teslim olsan çok iyi olur. Seni görürse belki biraz daha iyi olur. Senin gelmeni istiyoruz. Ablam gelene kadar burada kalacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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