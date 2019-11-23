23.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:57

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 82'nci gününde

Ailelerin direnişi devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 82'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 82 gününde. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oturan Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 82 gündür oturma eyleminde bulunduğunu söyledi.

"Silahını bırak teslim ol oğlum"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlu Azad'ın 4 yıldır kaçırıldığını belirten anne Remzi Akkoyun, "Ben 82 gündür burada oturuyorum oğlum Azad gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlumu nereden getiriyorsa getirsinler. Ben HDP'lilerden oğlumu istiyorum. Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise silahını bırakıp teslim olmasını istiyorum. Ben oğlumu 4 yıldır görmedim onu çok özledim" dedi.

Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya da, kızı Çiğdem Kaya'nın Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 82 gündür oturma eyleminde bulunduğunu kaydetti..

"Kızımı nasıl kaçırdılar ise, öyle de getirsinler"

Kızının PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Kaya, "82 gündür çocuğum geri gelmesi umuduyla bekliyorum. HDP'lilere sesleniyorum. Terör örgütü benim kızımı nasıl götürdüyse öylede getirsin. Kızım gelinceye kadar ben burada eyleme devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA