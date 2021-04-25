HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi
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HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | Güncel

HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 600'üncü gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 600'üncü gününe girdi. Aileler, korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile eylemlerine kaldıkları otelde devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 600'üncü gününde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdü.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, dün başlatılan operasyona için 'Devlet olmazsa namus olmaz' diyerek destekledi. Demir, "Biz çocuklarımızı almadan hiçbir zaman buradan kalkmayacağız, çünkü çocuklarımızı HDP Amerika'ya teslim etti. Amerika'nın halini görüyorsunuz, Suriye'de ne işi var, Rusya'nın Suriye'de ne işi var. Bunlar Amerika'ya çalışıyor, biz evladımızı neden yetiştirdik, Amerika için mi yetiştirdik? Bu zalimler evlatlarımızı vermeyene kadar buradan kalkmayacağız. Annelere sesleniyorum gelin evlatlarınızı isteyin, gün bugündür. Namus mu önemli çocuk mu, devletin olmaz ise namusunda olmaz. Neden biz operasyona destek vermeyelim, vermesek ne işimiz olur burada Amerika, Rusya ve Ermeni oyunudur. Devletin olmaz ise namusun olmaz, herkes terörü lanetlesin bunlar bizim dostumuz değiller" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi
HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi
HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi
HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi
HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi
HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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