HDP önündeki aileler direniyor, sayıları gün geçtikçe artıyor

11.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:46

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, 162'nci gününde 84'e yükseldi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aile sayısı 162'nci gününde 84'e yükseldi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 13 yaşında iken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Ercan Yıldız için Diyarbakır'da oturma eylemine katılan baba Emin Yıldız, HDP'ye hiçbir zaman destek vermediklerini söyledi. Yıldız, "Benim çocuğum teröristler tarafında 2014'te kaçırmışlar. Oğlumu dağa gitmesi için götüren komşumuz, devamlı benim çocuğumla beraberdi. Bir gün sabah saat 08.00'da o çocuk geldi oğlum okula giderken, oğlumu beklediğini gördüm. Bende burada ne işin var deyince Ercan'ı beklediğini söyledi. Bende Ercan'la ne işin var diye sordum, sen liseye gidiyorsun oğlum orta okula gidiyor dedim, kovaladım. Eve gidip kahvaltıdan sonra eşime sordum Ercan gitmiş mi diye, kıyafetlerini giyip okula gittiğini söyledi. Okul dağıldıktan sonra komşular sordu oğlun nerede diye bende okula gittiğini söyledim, komşular okulda olmadığını 4 kişi ile birlikte dağa çıktığını söyledi. Aradım bulamadım, 1 yıl sonra ulaştım, Kuzey Irak'taymış, gittim yanına fotoğrafını çektim yanıma aldım, annesi ve abisine görsün diye getirdim. Ben oğlumun gelmesini istiyorum. HDP çocuklarımızı mahvetti, biz onlara oy vermiyoruz, hayatımda da vermedim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA