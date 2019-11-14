HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Kara Şehitliği'ne ziyaret

14.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:35

Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 73 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti. Duygulu anlar yaşayan ve şehit kabirlerine karanfil bırakan aileler, terör örgütü PKK ve destekçilerine tepki gösterdi.

Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 73 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Kara Şehitliği'ni ziyaret eden aileler adına Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, buradaki anıta üzerinde "Diyarbakır anneleri ve babaları" yazılı çelenk sunarken, Gün Medya Grubu ile O Gün Haber de şehitliğe çelenk gönderdi. Duygulu anlar yaşayan ve şehit kabirlerine karanfil bırakan aileler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

"ALLAH ŞEHİTLERİMİZE CENNETİ NASİP ETSİN"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katılan anne Necibe Çiftçi PKK'ya tepki gösterdi. Acılı anne, "Şehitlerimize dua etmek için geldik. Allah bu duayı bizlere nasip etti bizde geldik şehitlerimize dua ettik. Benim oğlum da şehittir. Allah rahmet eylesin, Allah şehitlerimize cenneti nasip etsin" dedi.

"KİMSENİN TUZAĞA DÜŞÜP KARDEŞİNE KURŞUN SIKMASINI İSTEMİYORUZ"

Annelerden Hatice Levent de kızı Fadime için eyleme katıldığını ve şehitlere dua etmek için geldiklerini belirterek, "Şehitlerin, terör örgütünün hain saldırıları dolayısıyla hayatlarını vatana feda ettiler. Şehitlerimize dualarımız az bile. Bu bayrak ve vatan için şehitlerimizin yolundayız. Bu şehitler bizim için şehit oldular" diye konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın akrabası İsmail Bozkurt da, "Şehitlerin hepsi bizler için şehit oldular. Hepsi bizim kardeşlerimizdirler ve hepsi bizim halkımızdır. Kimsenin tuzağa düşüp kardeşine kurşun sıkmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından aileler, şehitlik anıtı önünde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi. Aileler, daha sonra eylemlerine devam etmek üzere şehitlikten ayrıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA