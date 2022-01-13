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HDP'nin yurtlara ilişkin önergesi reddedildi

HDP'nin yurtlara ilişkin önergesi reddedildi
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

HDP'nin yurtlara ilişkin önergesi reddedildiTBMM Genel Kurulu'nda, HDP Grubu'nun, tarikat veya cemaatlerin kontrolündeki özel yurtlarda yaşanan sorunların araştırılmasına yönelik önergesi reddedildi.

HDP'nin yurtlara ilişkin önergesi reddedildi

Tbmm Genel Kurulu'nda, HDP Grubu'nun, tarikat veya cemaatlerin kontrolündeki özel yurtlarda yaşanan sorunların araştırılmasına yönelik önergesi reddedildi.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Grubu tarafından öğrencilerin kaldığı yurtlara ilişkin araştırma önergesi verildi. HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un, sunduğu önergede tarikat veya cemaat kontrolündeki özel yurtlar ve kamu yurtlarında yaşanan sorunların, baskıların, tacizlerin, ölümlerin, saldırıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılması talep edildi. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri önergeye destek verirken AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önerge reddedildi.

Haber:  Nursima ÖZONUR/ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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